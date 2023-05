घर से स्कूटी चोरी कर भागने वाले थे चोर, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि अपनी भी स्कूटी छोड़ गए; देखें Video

स्कूटी चोरी करने आए चोर भागने पर मजबूर

सोशल मीडिया के इस जमाने में हम आपको एक लाइव चोरी सीसीटीवी फुटेज के सहारे दिखा सकते हैं, जिसमें दो चोर एक घर में स्कूटी चोरी करने के लिए घुस जाते हैं. हालांकि, हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें दो चोरों की नाकामयाबी दिखाई गई है जो एक स्कूटर चोरी करने गए थे, लेकिन भागते समय अपनी ही स्कूटी खो बैठे. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, दो चोर एक आवासीय परिसर के आंगन से एक स्कूटी चोरी करते दिख रहे हैं. जहां एक दुपहिया वाहन पर बैठा नजर आ रहा है, वहीं दूसरा उसे पीछे खींच रहा है. इसी दौरान गेट के ठीक सामने एक अन्य स्कूटी भी खड़ी दिखाई दे रही है.

Two thieves went to steal a motorcycle and ended up losing theirs. pic.twitter.com/BOSpL2PAjV

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 29, 2023