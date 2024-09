अस्पताल-स्कूल बस की फर्श जैसा बैग, इस कीमत में आ जाए दो-दो iPhone 16 Pro Max!

Weird Bag Like Bus Floor: जब ब्रांड्स कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी कुछ अजीब चीजें निकल आती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है प्राडा के नए टोट बैग के साथ. इसका डिजाइन इतना अजीब है कि लोग इस पर जोक्स और मीम्स बना रहे हैं. प्राडा हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है. एक बार फिर इसने पुरुषों के लिए एक चिकना और मेटल टोट बैग लॉन्च किया है. इसमें एक प्रिंटेड लेदर डिजाइन है. हालांकि यह बहुत न्यूनतम और स्पेशियस है, लेकिन इंटरनेट ने इस बैग के डिजाइन की तुलना भारतीय बस या ट्रेन के फर्श से कर दी.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में मजे से सो रहा था यात्री, अचानक सीट पर सांप रेंगता हुआ आया और फिर; Video हुआ वायरल

फर्श जैसा बैग, कीमत देखकर उड़ जाएंगे होश

इसके अलावा बैग की कीमत भी लोगों के चर्चा का विषय बन गई है. एक लग्जरी स्टोर हार्रोड्स के अनुसार, बैग की कीमत £2,850 (लगभग 3 लाख रुपये) है. वेबसाइट के अनुसार, इटली में बना यह बैग सिल्वर-टोन हार्डवेयर के साथ-साथ एक इंटरनल जिप्ड पॉकेट और प्राडा का डस्ट बैग के साथ आता है. इसके अलावा इसमें बोतल के लिए एक अलग कम्पार्टमेंट भी है. इसके अजीब डिजाइन की बात करें तो वेबसाइट बताती है कि प्राडा ने मेटल लेदर पर हॉट स्टैम्पिंग करके एक उभरा हुआ आकृति लगाया है. इस बीच जैसे ही बैग की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, लोगों ने इस डिजाइन पर तरह-तरह के कमेंट किए जो ज्यादातर मजेदार थे.

At this time, Prada and Balenciaga are just profiling people with 0 brain who we can leave behind in case an asteroid is coming and we need to migrate to a different planet.

This DTC bus floor jaisa bag was up for ₹ 2.73 Lakh and is SOLD OUT. pic.twitter.com/wCYCI2W3xb

— Gaurav Arora (@PoetArora) September 22, 2024