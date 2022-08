कबड्डी में कितने होते हैं खिलाड़ी? ऑप्शन देखकर टेंशन में आ गए छात्र, अंग्रेजी भी लिख डाली गलत

How Many Players In Kabaddi: स्कूल में कई बार टीचर छोटी-छोटी गलतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े लापरवाही बरतने लगते हैं. बच्चे स्कूल में मिलने वाले प्रश्नपत्र पर अच्छे से नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि उन्हें कितने सवालों का जवाब पता है. इसके बाद बच्चे कॉपी पर लिखना शुरू कर देते हैं. क्या हो जब बच्चों को समझ ही न आए कि सवाल का मतलब क्या है. जी हां, इन दिनों स्कूल में यूनीट टेस्ट यानी मंथली टेस्ट हो रहे हैं और बच्चे स्कूल में जाकर परीक्षा दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक प्रश्रपत्र की तस्वीर देखने को मिली, जिसमें पहला ही सवाल बच्चों को कन्फ्यूज कर रहा है. यह प्रश्नपत्र फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है.

स्कूल में छात्रों को मिला ऐसा प्रश्नपत्र

जैसा कि सोशल मीडिया पर मौजूद इस प्रश्नपत्र में देख सकते हैं कि किसी स्कूल में आठवीं कक्षा का दूसरा मंथली टेस्ट लिया जा रहा है. फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा की शुरुआत में पांच मल्टिपल च्वाइस सवाल पूछा गया. पहला ही सवाल पढ़कर न सिर्फ बच्चे कन्फ्यूज हुए बल्कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे. पहला सवाल है कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? अब आप इसकी अंग्रेजी देखेंगे तो कन्फ्यूजन तो बनता है. पेपर में प्लेयर की जगह पेयर (Payer) लिखा है और ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं. इसमें चार ऑप्शन 10, 13, 12, 14 दिए गए हैं.

कबड्डी का सवाल ही पूछ लिया गलत

कबड्डी में एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है. हालांकि, दो टीमों को जोड़कर 14 प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. प्रश्नपत्र में दिया गया सवाल और इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं. खबरों की माने तो यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के एक नामी स्कूल का है और यहां जब बच्चों ने सवाल को देखा तो थोड़े कन्फ्यूज हो गए. जब प्रश्नपत्र लेकर बच्चे घर गए तो पैरेंट्स ने पेपर देखा तो थोड़े हैरान रह गए. उनका कहना है कि सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे सही दे सकते हैं.

