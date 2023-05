भुखमरा पाकिस्तान! केले बेचने आए बच्चे के ठेले को लूट लिए कंगाल लोग, रोता-गिड़गिड़ता रहा लड़का

पाकिस्तान में बच्चे के ठेले से लूट लिए केले

जैसा कि आप वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा पहले ढेर सारे केले अपने ठेले पर लेकर आता है और उसे देखकर स्थानीय लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन लोग केले खरीदने के बजाए लूटने के इरादे से आए थे. कुछ देर तक तो लोग उससे बात करते रहे, लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद एक-दो लोगों ने उसके ठेले से केले उठाएं और फिर भागने लगे. यह देखकर बाकी लोग भी ऐसा करने लगे. बच्चा रोता-गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं. हालांकि, बच्चे ने अपने ठेले पर रखे केले को बचाने के लिए ठेलागाड़ी को लेकर भागने लगा. इसके बावजूद भी लोग उसके ठेले को लूटते रहे.

A Mob in Pakistan steal from a kid selling bananas on his donkey cart pic.twitter.com/zSCQo4ILU4

