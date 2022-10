New Husband For Wife: अपनी ही पत्नी के लिए ढूंढा नया पति..कराई शादी, कारण जानकर लोग करने लगे सैल्यूट

Husband Searched New Man For His Wife: दुनिया का हर शख्स अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है. लेकिन कई बार रिश्तों और रिलेशनशिप के ऐसे कठिन मामले सामने आ जाते हैं जिसके चलते बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब एक पति ने अपनी पत्नी के लिए दूसरा पति ढूंढ दिया. जब इसका कारण लोगों के सामने आया तो सब भावुक हो गए.

पत्नी के लिए नया पार्टनर

दरअसल, यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां के एक पति ने अपनी पत्नी के लिए नया पार्टनर ढूंढने में मदद की. यह घटना कुछ पहले की है लेकिन पिछले दिनों पत्नी ने एक किताब लिखी और उसमें इस बात का खुलासा किया कि उसके जीवन में नया पति कैसे आया. यह किताब चर्चा का विषय बनी हुई है.

'ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा'

असल में महिला का पति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और डॉक्टरों की टीम ने उससे कहा था कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा. इसी बात को जब पति ने पत्नी से बताया तो वह दुखी हो गई थी. एक रोज अचानक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि वह अब उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा इसलिए वह एक नया पार्टनर ढूंढ ले.

महिला की कहानी वायरल

पहले तो पत्नी को यह बात अजीब लगी लेकिन जब पति ने उसे समझाया तो पत्नी को यह बात समझ में आई. आखिरकार पत्नी के जीवन में एक नए आदमी का प्रवेश हुआ. कुछ ही दिन बाद उसके पहले पति की मौत हो गई. फिलहाल महिला ने अपनी किताब में अपने जीवन के इस रहस्य के बारे में लिखा है. यह किताब चर्चा में है और महिला की कहानी वायरल हो रही है.

