Ice Skating: चार साल की बच्ची ने बर्फबारी में दिखाए ऐसे करतब, लोग बोले- चैंपियन

Ice Skating By Girl: बर्फ पर अठखेलियां करने का शौक बहुत लोगों को होता है लेकिन कुछ लोग इस शौक को अपना प्रोफेशन ही बना लेते हैं और एक दिन दुनिया उनको चैंपियन कहती है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक चार साल की बच्ची बर्फबारी के बीच रोलर स्केटिंग करती नजर आई है. लोग बच्ची को देखकर हैरत में हैं.

बच्ची चीन के एक शहर की है

दरअसल, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बच्ची चीन के एक शहर की है. यह हाल ही में वहां स्थित शेडोंग यूथ रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में विजेता बनी है और फिर इसके बाद चर्चा में आई है. इसने प्रतियोगिता में कई बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

जैसे बाज हवा में उड़ रहा है!

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि यह बच्ची कितनी तेजी से बर्फ पर स्केटिंग करती नजर आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बाज हवा में उड़ रहा है. वह तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है और फिर दूसरी तरफ से सामने आ जाती है. बताया जा रहा है कि बच्ची सिर्फ चार साल की है और इसने सिर्फ दो साल की उम्र से यह सब करना शुरू किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्ची के पिता का नाम झांग हेकाई है और उनके द्वारा ही इसे प्रशिक्षित किया गया है. बच्ची के पिता खुद भी रोलर-स्केटिंग चैंपियन और स्कीइंग में राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल खिताब के विजेता रह चुके हैं. फिलहाल बच्ची का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

This 4-year-old is shredding the slopes pic.twitter.com/GBipeiv4fv

— NowThis (@nowthisnews) December 1, 2022