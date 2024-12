सुबह 5 बजे उठने का कोई मतलब नहीं! IIT बॉम्बे से पढ़े करोड़पति की राय ने इंटरनेट पर छिड़ी बहस!

IITian Advice For Being Successful: आईआईटी से पढ़े छात्र समाज पर अपनी अलग छाप छोड़ते हैं. हर साल लाखों बच्चे उनकी सफलता से प्रेरित होकर IIT क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. IIT से ग्रेजुएट होने के बाद लोग अपनी सफलता की कहानियां भी शेयर करते हैं. इसी तरह अमन गोयल नाम के एक IIT के पूर्व छात्र ने अपनी सफलता का मंत्र बताया है.

अमन गोयल की पोस्ट को पढ़कर इंटरनेट यूजर्स खुद को उससे जोड़ पा रहे हैं. वहीं कई लोग मानते हैं कि बिना कड़ी मेहनत के जिंदगी में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता. IIT बॉम्बे से अपनी डिग्री पूरी करने वाले अमन की इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लाखों बार देखा जा चुका है.

20 साल की उम्र में करोड़पति की कहानी

X पर @amangoeliitb ने लिखा, "मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता और न ही ठंडे पानी से नहाता हूं. मैं किताबें नहीं पढ़ता और न ही उन 'आदर्श आदतों' का पालन करता हूं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए ये जरूरी हैं. फिर भी, मैं सिर्फ 20 साल की उम्र में मल्टी-मिलेनियर हूं." उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

सफलता पाने के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है

मूल बात यह है कि इंफ्लुएंसर द्वारा बताई जाने वाली 'आइडियल लाइफस्टाइल' सफलता पाने के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है. अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ बनाएं जो लोगों के लिए मूल्यवान हो, और इसे ग्राहकों को बेचें. अगर आप दोपहर 12 बजे भी उठते हैं, तो यह कोई समस्या नहीं है. अगर आप किताबें नहीं पढ़ते, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सफलता किसी आदर्श रूटीन को फॉलो करने से नहीं, बल्कि सही कदम उठाने और दूसरों को वैल्यू देने से आती है. हमेशा वही करें जो आपके लिए काम करता है. आखिरकार, नतीजे ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.

I don't wake up at 5 AM. I don't take cold showers. I don't read books. I don't follow the "ideal habits" that people claim are essential to becoming a millionaire.

Yet, here I am—a multi-millionaire in my 20s.

- I wake up at 8:30 AM, sometimes even 9 AM. I sleep for 8 hours…

— Aman Goel (@amangoeliitb) December 16, 2024