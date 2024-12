3BHK, 15 खूबियां, लड़की का रूममेट ढूंढने का ऐसा अंदाज कि आप इंकार नहीं कर पाएंगे!

Bengaluru Girl Roommate: फ्लैटमेट ढूंढना वाकई में एक तनावपूर्ण काम होता है. यह एक ऐसे जॉब इंटरव्यू की तरह है जिसे कोई भी देना नहीं चाहता. लेकिन हाल ही में बेंगलुरु की एक लड़की ने अपने 3BHK फ्लैट में रूममेट के लिए सोशल मीडिया पर जिस मज़ेदार अंदाज में पोस्ट डाली, उसने सभी का दिल जीत लिया. लड़की ने अपनी 15 खूबियां बताईं, जिनसे यह समझाया कि कोई क्यों उसके और उसकी दूसरी फ्लैटमेट के साथ रहना पसंद करेगा. सबसे मजेदार बात तो यह रही कि उसने आखिर में लिखा, "हम तुम्हारे एक्स से ज्यादा कूल हैं, ये वादा है."

3BHK फ्लैट के लिए एक रूममेट की तलाश

मार्केटिंग फील्ड में काम करने वाली निमिषा चंदा को अपने 3BHK फ्लैट के लिए एक रूममेट की तलाश है. वह पहले से ही अपनी फ्रेंड अग्रिमा के साथ वहां रह रही हैं. रूममेट ढूंढने के लिए निमिषा ने सोशल साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर ऐसा मजेदार और क्रिएटिव पोस्ट डाला कि हर कोई इसे पढ़कर मुस्कुरा उठा. उनके अंदाज को देखकर ऐसा लगा मानो वह किसी स्टार्टअप के लिए पिच कर रही हों.

निमिषा ने फ्लैट में 15 खूबियां गिनाईं

उन्होंने बताया की मै एचएसआर में एक फुली फर्निश्ड 3 बीएचके फ्लैट में रहती हूं. निमिषा ने लिखा, "हम एक महीने से एक फीमेल रूममेट की तलाश कर रहे हैं. फ्लैट पूरी तरह से फर्निश्ड है, लेकिन अब तक कोई नहीं मिला." इसके बाद उन्होंने अपनी 15 खूबियां गिनाईं और बताया कि उनका फ्लैट सिर्फ़ रहने की जगह नहीं है, बल्कि आराम करने और जीवन का आनंद लेने की भी जगह है. उनका अंदाज इतना खास था कि लोगों को उनकी पोस्ट बेहद पसंद आई.

Join us in our 3BHK in HSR (near 27th main road), I promise we are cooler than your ex.

We have been looking for a female flatmate who wants to join our fully furnished, 3BHK flat in HSR, for the last 1 month but we haven't found any yet

Before I tell you about the flat, let…

