इस भारतीय सैंड आर्टिस्ट की दुनिया हुई मुरीद, 5400 गुलाबों से बनाई थी सांता क्लॉज की विशाल कलाकृति

भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कुछ ऐसा किया, जिसकी दुनियाभर में तारीफ हो रही है. यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सुदर्शन पटनायक की जमकर सराहना की. सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 5,400 गुलाबों से सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति बनाई. इसके साथ ही सुदर्शन पटनायक ने दुनियाभर के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दीं.

सुदर्शन ने इस कलाकृति की फोटो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, "मेरी क्रिसमस, कोरोना के दिशानिर्देशों के साथ अपने क्रिसमस का आनंद लें" सुदर्शन पटनायक ने लाल गुलाब के साथ अन्य फूलों से रेत पर सांता क्लॉज़ बनाया. उन्होंने इसके लिए 5,400 से ज्यादा लाल गुलाब तथा कुछ सफेद फूलों का इस्तेमाल किया.

सुदर्शन ने सांता क्लॉज की 50 फीट लंबी तथा 28 फीट चौड़ी कलाकृति बनाई. इस कलाकृति को उन्होंने 8 घंटे की मेहनत के बाद पूरा किया. इसमें उन्होंने रेत कला संस्थान की मदद ली. उन्होंने तैयारी के लिए दो दिन का समय लिया. बता दें कि सुदर्शन पटनायक को उनकी कला के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है.

On #ChristmasEve My Biggest Sand with Rose installation Art of #SantaClaus using 5400 Roses at Puri beach with the message “Enjoy your #Christmas with #COVID19 guidelines”. pic.twitter.com/QMv9LGXx7l

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) December 24, 2021