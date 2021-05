गजब का कमाल! स्टूडेंट ने बनाया माइक-स्पीकर वाला अनोखा मास्क

Face Mask With A Mic And Speaker : कई बार अपने अनोखे आविष्कार के लिए लोग बेहद मशहूर हो जाते हैं. केरल के थ्रिसूर जिले में बीटेक फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने चौंका देने वाला मास्क बनाया है. केविन जैकब (Kevin Jacob) नाम के छात्र ने मास्क को अनोखे तरीके से तैयार किया है, जिसमें लोगों को न तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, न ही बोलने में परेशानी होगी.

जी हां, केविन जैकब ने पहले तो लोगों में यह पाया कि जब भी मास्क लगाते हैं तो वह ठीक ढ़ंग से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग अपना मास्क हटाकर बात करते हैं और कोरोनावायरस के वक्त यह बेहद खतरनाक है. इसी का हल ढूंढते हुए केविन ने एक ऐसे मास्क का आविष्कार किया, जिसमें एक माइक और स्पीकर से अटैक है. महामारी के वक्त, इस मास्क से लोग आसानी से बात कर पाएंगे और लोगों की आवाज सुनाई देगी.

My parents found it difficult to communicate clearly via layers of masks & face shield. Seeing them, this idea struck me. I have made over 50 such devices that are being used by doctors across South India: Kevin Jacob, who designed mask with mic & speaker attached #Kerala (23.05) pic.twitter.com/ShgeLLXnCZ

