King Cobra के काटने से हो जाती मौत! शख्स को आखिरी सेकेंड में जूते के अंदर दिख गया सांप; और फिर

King Cobra Viral Video: कहने की जरूरत नहीं है, किंग कोबरा (King Cobra Attack) बेहद ही जहरीले जीव हैं. हालांकि, सांप अक्सर गुपचुप तरीके से किसी कोने और बिल में जाकर बैठ जाते हैं. हालांकि, वह खुद को इतनी चतुराई से छिपाने में सक्षम हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते. सांप किसी के भी घर में जाकर छिप जाते हैं और फिर आप जब उन्हें देखते हैं तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है. ये खौफनाक सरीसृप किसी तरह अपना रास्ता खोज सकते हैं. इसी तरह की घटना में, मैसूर में एक आदमी के जूते के अंदर एक विशाल किंग कोबरा (King Cobra) पकड़ा गया.

अचानक जूते के अंदर से निकल आया किंग कोबरा

घटना उस समय हुई जब एक व्यक्ति अपने जूते पहनने वाला था और तभी उसने देखा कि जूते के अंदर एक सांप बैठा हुआ है. उस शख्स के हलक में जान आ गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपने पैर पीछे कर लिये. ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि कोबरा किसी के द्वारा छड़ी से हिलाने पर आक्रामक रूप से जूते से बाहर निकल आता है. अचानक से बाहर आए कोबरा को देखकर आस-पास खड़े लोग सहम से गए. आप वीडियो में बैकग्राउंड से औरतों के चिल्लाने की आवाजें सुन सकते हैं. वीडियो में दिए गए इनपुट के मुताबिक, यह घटना कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले से है.

Shocking video of cobra #snake in Mysore, Karnataka hiding inside the shoe.

