King Cobra Video: मुंह से किंग कोबरा को चबाने लगा लड़का! फिर जो हुआ कांप उठेगी आपकी रूह

King Cobra Telangana: तेलंगाना में एक 20 साल के शख्स की मौत हो गई, जब उसने सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हासिल करने के प्रयास में अपने मुंह में एक खतरनाक किंग कोबरा रखा. वारंगल जिले के देशाईपेट गांव के निवासी मोची शिवाराज स्नेक कैचर के बेटे थे. शिवाराज को अपने पिता गंगा राम से सांप पकड़ने का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त थी और उन्होंने पहले दो मीटर लंबे कोबरा को पकड़े हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं. एक रील शूट करने के प्रयास में, शिवाराज ने सांप का सिर अपने मुंह में रख दिया. हालांकि, स्टंट के दौरान कोबरा ने उसे काट लिया और सीधे उसके मुंह में जहर इंजेक्ट कर दिया.

किंग कोबरा को मुंह में रखा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें शिवाराज को सड़क के बीच में खड़े हुए देखा जा सकता है. जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है क्योंकि उसने अपने मुंह में किंग कोबरा को रखा हुआ है, जबकि अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा है. पीछे से एक बच्चा उसे देख रहा है और उसके इस स्टंट पर हैरानी व्यक्त कर रहा है. कुछ सेकेंड तक वह लड़का अपने मुंह में किंग कोबरा को रखे रहता है और कैमरे की तरफ देखता रहता है. उसे अपने अंगूठा दिखाते हुए भी देखा जाता है जबकि सांप निकलने के लिए संघर्ष करता है. टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक, उसके बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसे सांप ने कांट लिया था.

