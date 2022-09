SBI Bank के काउंटर पर किंग महाबली को देखकर दंग रह गए लोग, मूछों पर ताव देकर यूं की पैसों की लेन-देन

SBI Employee Dresses Up As King Mahabali: सोचिए अगर आप बैंक में पैसे निकालने के लिए गए और आप वहां पर कर्मचारी की जगह किसी राजा को लेन-देन करते हुए देखेंगे तो कैसा रिएक्शन देंगे? जी हां, कुछ ऐसी ही एक घटना केरल में हुई, जहां एसबीआई कर्मचारी ने ओणम पर्व के मौके पर महान राजा महाबली (Legendary King Mahabali) की तरह कपड़े पहने. यह घटना केरल (Kerala) के थालास्सेरी (Thalassery) में एसबीआई की एक शाखा (SBI Branch) में हुई. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एक कर्मचारी ट्विटर पर राजा महाबली के वेश में एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

बैंक के अंदर बैठे हुए दिखे राजा महाबली

इस क्लिप को यूजर निक्सन जोसेफ ने शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि यह घटना केरल के थालास्सेरी में एसबीआई की एक शाखा में हुई. ओणम की शुरुआत में एसबीआई के कर्मचारी ने महान राजा महाबली (King Mahabali) के रूप में कपड़े पहनने का फैसला किया. कैप्शन में निक्सन जोसेफ ने कहा, 'एसबीआई टेलिचेरी का एक कर्मचारी महान राजा महाबली के रूप में तैयार काउंटर पर सेवाएं दे रहा है, जिनकी वार्षिक यात्रा ओणम पर होती है. उनकी भावना और उत्साह को प्रणाम.'

देखें वीडियो-

A staff of @TheOfficialSBI Tellicherry dispensing services at the counter dressed as the legendary King Mahabali whose yearly visits fall on the #Onam day. Kudos to his spirit and gumption @opmishra64 #Kerala pic.twitter.com/jELIGsKowl

— Nixon Joseph (@NixonJoseph1708) September 4, 2022