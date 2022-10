Watch: Virat Kohli जैसा बनना चाहती है Ladakh की ये लड़की, बैटिंग देख उड़ गए लोगों के होश; टीचर ने यूं की मदद

Virat Kohli Fangirl From Ladakh: लद्दाख की एक युवा लड़की (Ladakh Girl) ने अपने स्कूल में शानदार बल्लेबाजी की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद लड़की ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इस क्लिप को शुक्रवार को लद्दाख में स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSE) द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया. कैप्शन में डीएसई ने लड़की की पहचान छठी कक्षा की छात्रा मकसूमा (Maqsooma) के रूप में की है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ट्वीट किया और बताया कि लड़की ने आखिर अपने बारे में क्या कहा. उसने कहा, 'मेरे पिता घर पर हैं और स्कूल में मेरे शिक्षक मुझे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.'

रन मशीन विराट कोहली की फैन है लद्दाख की लड़की

यह लड़की भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन कहलाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली की फैन है और ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में इस बारे में सुना जा सकता है. डीएसई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में लड़की ने आगे यह भी कहा, 'मैं अपने सभी प्रयासों को विराट कोहली की तरह खेलने के लिए लगाऊंगी.' ट्वीट में यह बताया गया है कि मकसूमा कक्षा 6 की छात्रा है. वीडियो में दिखाया गया है कि छात्रा बोर्ड पर रन बनाने के लिए तेज शॉट मारने की कोशिश करती है और फिर रन लेने के लिए दौड़ पड़ती है. एक वक्त वह स्कूल के मैदान के बाहर गेंद को मारते हुए भी नजर आईं.

My father at home and my teacher at school encourage me to play cricket. I'll put all my efforts to play like @imVkohli Maqsooma student class 6th #HSKaksar pic.twitter.com/2ULB4yAyBt

