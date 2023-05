Leopard vs Dog Video: युवक के पास जमीन पर सोया था कुत्ता, चुपके से आया और मुंह में दबाकर ले गया तेंदुआ; आपको हिला देगा VIDEO

वीडियो देखकर लोग हो रहे हैरान

सोशल मीडियो पर जो भी व्यक्ति यह वीडियो (Leopard vs Dog Video) देख रहा है, वह तेंदुए के शिकारी अंदाज का कायल हो रहा है. बिना शोर किए दबे पांव शिकार के पास पहुंचना और एक ही झपट्टे में उसका काम तमाम करने की तेंदुए की टेक्टिकल स्किल देखकर हर कोई हैरान है. लोग कह रहे हैं कि इंसान की तरह तेंदुआ भी मनुष्य पर हमला करने से बचता है, इसीलिए वह चारपाई पर सोए युवक के बजाय कुत्ते को दबोचकर ले गया.

ट्रकों के पीछे से आता है तेंदुआ

वायरल हुए वीडियो (Leopard vs Dog Video) में दिख रहा है कि खुली जगह पर ट्रक खड़े हैं और उनके सामने कुछ लोग चारपाई डालकर सोए हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि वह किसी ढाबे या उसके जगह का वीडियो है. वहीं पर एक चारपाई के पास कुत्ता भी सोया हुआ है. देर रात को एक तेंदुआ ट्रक के पीछे से निकलता है. शुरुआत में वह दूर से सारी स्थितियों पर नजर मारता है.

दबे पांव आकर कुत्ते को लेता है दबोच

जब तेंदुए को यकीन हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कुत्ता जागा हुआ नहीं है तो वह दबे पांव धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. बिना शोर किए वह चारपाई के पास पहुंचता है और कुत्ते को पैर मार मारकर झिंझोड़ता है. जैसे ही कुत्ता अपने सामने तेंदुए को देखता है, वह भागने की कोशिश करता है लेकिन पहले से चौकस तेंदुआ एक क्षण भी गंवाए बगैर उसकी गर्दन अपने मुंह में दबोचकर तुरंत ट्रकों के पीछे भागने लगता है.

शोर सुनकर युवक की खुलती है आंख

शोर सुनकर जैसे ही युवक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक तेंदुआ (Leopard vs Dog Video) पास में सोए हुए कुत्ते को दबोचकर ले जा रहा है. अपने इतने पास से गुजरी मौत का अहसास कर वह घबरा जाता है. उसे यकीन नहीं होता कि वह मरने से बच गया है. वह आसपास दूसरे लोगों को देखता है लेकिन सभी लोग सोए हुए होते हैं लेकिन युवक की नींद उड़ चुकी होती है. इसके बाद वह अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है. इसी के साथ यह वीडियो खत्म हो जाता है.

What leopards in agricultural landscapes of western Maharashtra thrive on and bring them SO close to humans = अन्न आणि निवारा i.e. safe shelter in dense sugarcane fields, banana plantations etc. and free-ranging dogs as a common source of food. This leopard knew exactly what he… pic.twitter.com/43vs7kGJcN

— Neha Panchamiya (@neha_panchamiya) May 16, 2023