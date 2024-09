जिस लड़की का LinkedIn पर उड़ाया मजाक, जॉब इंटरव्यू में शख्स के सामने आई वही लड़की; फिर क्या हुआ

LinkedIn Viral Post: एक भारतीय स्टूडेंट ने लिंक्डइन पर एक महिला को हायरिंग प्रॉसेस पर शर्मिंदा किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि बाद में उसके जॉब इंटरव्यू में उसी लड़की का सामना करना पड़ेगा. छात्र बहुत डर गया था जब उसे पता चला कि जिस महिला का उसने बिजनेस और जॉब को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमान किया था, वह उसकी इंटरव्यूअर थी. एक आईआईटीयन, जो इंटरव्यूअर का दोस्त है, उसने इस कहानी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया कि कर्म आपको ऐसे तरीकों से वापस काटता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: वाह रे पाकिस्तानी जनता... बेटी पर नजर रखने के लिए पिता ने शरीर के इस पार्ट पर लगाया CCTV कैमरा

जिस लड़की का उड़ाया मजाक, उसी का हुआ सामना

प्रणव मेहता नाम के यूजर ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मेरी एक महिला दोस्त, जो एक स्टार्टअप में काम कर रही थी, उसको कुछ हफ्ते पहले एक कॉलेज के बच्चे से लिंक्डइन पर एक मैसेज मिला था, जिसमें एसडीई-1 पोस्ट के लिए रेफरल मांगा गया था, उसे रिज्यूमे काफी अच्छा नहीं लगा और उसने उसे आवेदन करने से पहले इसे और बेहतर बनाने के लिए कहा." पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी व आईआईटीयन प्रणव ने आगे बताया कि कैसे स्टूडेंट ने अपने दोस्त का मजाक उड़ाया: "यह लड़का उसे 'डायवर्सिटी हायर' होने के लिए अपमानित करने लगा और शर्मिंदा किया, और वह उसे सलाह देने में सक्षम नहीं थी."

One of my female friends working at a startup, got a message on Linkedin a few weeks back from a college kid asking for a referral for a sde-1 opening, she didn't find the resume good enough & asked him to improve it further before applying. This guy started belittling and…

— Pranav Mehta (@i_pranavmehta) September 11, 2024