ढलान पर नहीं चढ़ पा रहा था नन्हा हाथी, मां ने ऐसे की मदद देखकर आ जाएगा प्यार

Baby Elephant Video: हाथी को जानवरों में सबसे समझदार माना जाता है. हाथी बहुत ही शांत स्वाभाव का होता है. इंसानों की तरह यह हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है. हमने सोशल मीडिया पर हाथियों से जुड़े कई सारे वीडियो देखे हैं. कई वीडियो में हाथी एक-दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नन्हे हाथी की मदद उसकी मां करती दिखाई दे रही है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का एक झुंड़ किसी कच्चे रास्ते से गुजर रहा होता है. इस झुंड में बड़े हाथियों के अलावा कई नन्हे हाथी यानी बच्चे भी शामिल होते हैं. इस दौरान एक जगह पर ढलान आता है. बड़े हाथी तो उस ढलान पर आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन एक नन्हा हाथी उस ढलान पर चढ़ नहीं पाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्हा हाथी कई बार उस ढलान पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर बार-बार फिसल जाता है और काफी प्रयास के बाद भी वह नन्हा हाथी ढलान पर चढ़ नहीं पाता है. इसके बाद वह हताश हो जाता है. हाथी का बच्चा जब निराश हो जाता है तो बच्चे को ऊपर लाने के लिए उसकी मां नीचे उतर जाती है. देखें वीडियो-

The social bonding in elephant is one of the strongest. Mother & aunts helps the calf to come up after it slipped. pic.twitter.com/TjOzYAmxGs

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 6, 2022