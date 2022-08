Virat Kohli से मिला 'मारो मुझे मारो' कहने वाला शख्स, Pakistan की हार पर कह दी ऐसी बात; Video हुआ वायरल

India vs Pakistan Asia Cup Match: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान रविवार की भिड़त हुई. कांटे की टक्कर में भारत ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान से मैच छीन लिया. इस मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या की देशभर में जमकर वाहवाही हो रही है. हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़कर भारत ने नाम जीत दर्ज करवाई. पूरे देश में लोग खुशी से देर रात जमकर नारे लगाए. आपको याद होगा जब भारत ने 2019 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था तो एक शख्स था जिसने 'मारो मुझे मारो' (Maaro Mujhe Maaro) कहकर वायरल हुआ था. एक बार फिर वह शख्स काफी उदास दिखाई दिया. हार के बाद उसके चेहरे पर उदासी छाई रही और फिर एक मौका आया जब उसकी मुलाकात विराट कोहली से हुई.

मारो मुझे मारो वाले शख्स ने की विराट से मुलाकात

सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोमीन शाकिब (Momin Saqib) ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली से मुलाकात की. इस दौरान विराट कोहली ने हंसते हुए हाथ मिलाया और फिर मोमीन उदास चेहरे के साथ मुलाकात की. जैसे ही विराट कोहली ने मोमीन से मुलाकात की तो हंसते हुए पंजाबी भाषा में कहा, 'अरे वाह, बढ़िया घूम रहे हो.' इसके बाद मोमीन ने विराट कोहली को जीत की बधाई दी और कहा, 'कोई नहीं, थोड़ा दुख है लेकिन फाइनल में एक साथ खेलेंगे.'

A great sportsman and a humble personality. The one and only @imVkohli Good to see him back in form!

What a game tonight!

Shall see you in the Final! #AsiaCup2022 #MominSaqib #ViratKohli #Kohli #INDvsPAK2022 #PakvInd #Dubai #UAE @DubaiStadium @ICCAcademy pic.twitter.com/gx8dDalHdv

— Momin Saqib (@mominsaqib) August 28, 2022