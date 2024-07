Video: खेत में कर रहा था शौच, चुपके से आया अजगर और घोंट दिया गला, जिंदा निगलने ही वाला था तभी...

Ajgar Ka Video: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कल्याणपुर गांव में एक डरावनी घटना हुई. एक 15 फीट लंबा अजगर एक आदमी को पूरा निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और आदमी को बचा लिया. इस पूरे डरावने दृश्य का वीडियो बन गया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़ित व्यक्ति जंगल वाले इलाके में शौच करने गया था, तभी विशाल सांप ने उसे लपेट लिया. मौत के करीब पहुंच चुके व्यक्ति की चीख सुनकर आसपास के गांव वाले दौड़े और उसकी जान बचाई.

15 फीट लंबे अजगर ने दबोचा

आदमी की चीख सुनकर आसपास के गांव वाले तुरंत दौड़े. उस समय तक 15 फीट लंबा अजगर आदमी को पूरी तरह लपेट चुका था. आदमी डर के मारे कांप रहा था और सांप की पकड़ से छूटने की कोशिश में बेबस था. गांव वाले उस आदमी को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए. उन्होंने बिना देर किए सांप को आदमी से अलग करने की कोशिश की, लेकिन सांप की पकड़ बहुत मजबूत थी. आदमी की जान को खतरा देखकर लोगों ने सांप को मारने के लिए कुल्हाड़ी, पत्थर और दूसरे नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि आदमी को सांप की पकड़ से छुड़ाया जा सके.

गांव वालों ने बचाई जान

गांव वालों ने बहुत हिम्मत दिखाई और सांप के जबड़े को खोलकर आदमी को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कैसे गांव वाले अजगर से लड़ रहे थे और आदमी को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे. यह पूरा वाकया कुछ मिनटों तक चला और इसने दिखाया कि ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं. इस बीच, इस पूरे बचाव कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसने इलाके में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में काफी चर्चा शुरू कर दी.

