बच्चे को सिर पर लेकर बाढ़ के गहरे पानी में घुस गया ये शख्स, देखें चौंका देने वाला Shocking Video

A Toddler Struck In The Flooded Water: आपने यह पढ़ा या सुना होगा कि जब भगवान श्रीकृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए थे और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए उनके पिता वासुदेव ने अपने सिर पर एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की थी. देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है. तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है. इस दौरान बचाव कार्य जारी है, जिसके कारण कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद ही वायरल हो रहा है, जो आपको बाहुबली का भी सीन याद दिला देगा. बाढ़ की वजह से एक आदमी अपने सिर पर प्लास्टिक का टब लिए हुए पानी में घुस गया, जिसमें तीन महीने के बच्चे को गर्म कपड़ों में लपेटा गया था. कंधे से ऊपर तक गहरे पानी में भी वह सिर पर टब लेकर चला जा रहा था.

बाढ़ के पानी में फंस गया परिवार

कथित तौर पर, एक परिवार बाढ़ के पानी में फंस गया था. पेद्दापल्ली जिले के मंथानी कस्बे में एक बचावकर्मी द्वारा सिर पर प्लास्टिक के टब में गले में गहरे पानी में बच्चे को बचाया गया. एक महिला वह भी उस शख्स की मदद से बाढ़ के पानी से गुज़रती हुई दिखाई दे रही है, जो बच्चे की मां प्रतीत हो रही है. फिलहाल गनीमत यह रही कि बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया. घटना का वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो गया है. इंस्पायर्ड आशु नाम के एक ट्विटर यूजर ने इसे पोर्टल पर शेयर किया. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'असल जिंदगी में बाहुबली! बाढ़ प्रभावित गांव मंथानी में एक आदमी छोटे बच्चे को अपने सिर पर टोकरी में रखता है.'

The real-life Baahubali! Man carries a months-old baby over his head in a basket in flood affected village of Manthani. #TelanganaFloods #TelanganaRain pic.twitter.com/0Y0msp8Jbp

