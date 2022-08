इस शख्स को मिले 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के पैरों के निशान! असलियत जानकर चौंक जाएंगे आप

तेज नजर वाले एक व्यक्ति ने अपनी मेज के नीचे एक दुर्लभ 100 मिलियन (10 करोड़) वर्ष पुराने डायनासोर के पदचिह्न की खोज की. यह घटना दक्षिण पश्चिम चीन के एक रेस्टॉरेंट के कोर्टयार्ड में हुई. एक ग्राहक को रेस्तरां में टेबल के नीचे डायनासोर के पदचिह्न मिले. ओ होंगताओ (Ou Hongtao) को सिचुआन प्रांत के लेशान शहर में एक प्रॉपर्टी में पैरों के निशान मिले. डॉ. लिडा जिंग के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम उस स्थान पर पहुंची और 3डी स्कैनर का उपयोग करके पैरों के निशान की पुष्टि की.

शख्स को यहां मिले पैरों के निशान

ये पैरों के निशान सैरोपोड्स की दो प्रजातियों के थे, विशेष रूप से ब्रोंटोसॉरस के; जिन्हें अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर माना जाता था. वे आठ मीटर लंबे होते थे और लगभग 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में थे. इन डायनासोरों को छोटे सिर वाले बहुत लंबी गर्दन के लिए जाना जाता था.

