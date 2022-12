Video: सामान के साथ खुद भी एक्सरे मशीन में लेट गया, जब पहली बार एयरपोर्ट पहुंचा ये शख्स!

Man Himself Entered Xray Machine With Luggage: एयरपोर्ट या अन्य जगहों पर कई बार चेकिंग के दौरान ऐसा देखा गया है कि लोगों के सामान या बैग में असामान्य चीजें भी निकल कर आई हैं. इसके बाद उनकी जांच की गई. लेकिन हाल ही में तो एक भाई साहब ने कमाल कर दिया, जब वे अपना सामान लेकर एक्सरे मशीन के पास पहुंचे तो वह सामान के साथ खुद भी उसी में घुस गए.

खुद भी उसी में घुस जाता है!

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें कैप्शन लिखा गया कि जब आप पहली बार एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो शायद यही होता है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स कुछ सामान लेकर एंट्री मारता है और जैसे ही वह एक्सरे मशीन के पास पहुंचता है वह सामान डालने के बजाय उसे लेकर खुद भी उसी में घुस जाता है.

उसकी जांच की जाती है!

हैरानी की बात यह है यह सब करते हुए उसे कोई नहीं देख पाता. लेकिन जैसे ही वह एक्सरे मशीन के पास पहुंचता है और बाहर निकलता है, वहां मौजूद एक कर्मचारी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है. वह कर्मचारी भी हैरत में पड़ जाता है इसके बाद वह शख्स को अपने पास बुलाता है और उसकी जांच की जाती है.

असल में यह वीडियो किसी एयरपोर्ट का नहीं है बल्कि किसी दूसरी जगह का है लेकिन ट्विटर पर पोस्ट की गई वीडियो में कैप्शन ऐसा ही दिया गया कि यह एयरपोर्ट का है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कब का है और कहां का है लेकिन यह मजेदार वीडियो वायरल जरूर हो रहा है.

His first time at an airport pic.twitter.com/B07b9P3ZbK

— Tansu YEEN (@TansuYegen) December 21, 2022