Last Wish: मौत से पहले बोला शख्स- मेरी आखिरी इच्छा कि मेरे मांस को भूनकर खा लेना, फिर घरवालों ने क्या किया?

Man Last Wish Before Death: इंसान की मौत के बाद लोग उसके घर वाले या रिश्तेदार उसको अंतिम विदाई देने के कई तरीके अपनाते हैं. तमाम देशों में अलग-अलग धर्मों में इसके लिए अलग-अलग प्रथाएं हैं. लेकिन सोचिए कोई इंसान अपनी अंतिम इच्छा में यह कह दे कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर का मांस उसके घर वाले ही खाएं, तो यह शायद बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी. ऐसा एक मामला सामने आया है.

'अपने ही परिवार वालों की प्लेट में'

दरअसल, यह घटना ब्रिटेन के एक शहर की है. डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक केस स्टडी में यह मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने लोगों की आखिरी इच्छाओं पर रिसर्च की तो कई चीजें निकलकर सामने आईं. उसे एक ऐसे ब्रिटिश शख्स की इच्छा के बारे में बता चला, जो चाहता था कि मरने के बाद उसे अपने ही परिवार वालों की प्लेट में परोसा जाए. लोग सोच में पड़ गए कि..

इतना ही नहीं इसमें कई और चौंकाने वाली चीजें सामने आईं है कि एक शख्स ऐसी इच्छा क्यों जता सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक उसने यह तक कह दिया था कि वह चाहता है कि उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर परिवार को खिलाया जाए. जब उसकी मौत हुई तो लोग सोच में पड़ गए कि क्या उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी या नहीं. उसके घर काफी लोग इकट्ठा हो गए. इसको लेकर कुछ लोग बंटे हुए नजर आए. बताया कि ब्रिटेन में नरभक्षण वैध नहीं है, ऐसे में उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी. केस स्टडी में यह बताया गया कि मामला कुछ दिनों पहले का है. जब यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया तो एक यूजर ने पूछ लिया कि क्या कहीं ऐसा करना वैध है. तो पता चला कि दक्षिण अमेरिका में कई ऐसी जनजातियां हैं जहां यह परंपरा बहुत पहले निभाई जाती थीं. हालांकि अब इस पर कई जगहों पर रोक लगा दी गई है.