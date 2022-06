गर्लफ्रेंड को दुनिया के सामने करने जा रहा था प्रपोज, तभी शख्स ने आकर कर दिया बर्बाद; Video देखकर आ जाएगा गुस्सा

Disneyland Employee Ruining A Marriage Proposal: जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले होते हैं तो उसके लिए काफी समय पहले से तैयारी करनी होती है और फिर कई सारी चीजें टॉप सीक्रेट होती हैं. हालांकि, अगर प्रपोज करते वक्त किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो सारा सरप्राइज बर्बाद हो जाता है. दुर्भाग्य से, एक कपल का बेहद ही यादगार पल तब बर्बाद हो गया जब डिज्नीलैंड (Disneyland) के एक कर्मचारी ने मनोरंजन पार्क के अंदर मैरिज प्रपोजल के बीच आकर सब खराब कर डाला.

वायरल हो रहे क्लिप में एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था. इस मौके के लिए तैयार शख्स अपनी अंगूठी को पकड़े हुए अपने घुटने के बल नीचे बैठते हुए देखा जा सकता है. यहां तक सब ठीक चल रहा था, जब तक कि एक डिज्नीलैंड कर्मचारी मंच के बीचोंबीच नहीं आया. कर्मचारी ने उस शख्स के हाथ से अंगूठी छीन ली और कपल को नीचे आने का आग्रह किया. नीचे आने के बाद युवक ने फिर से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसने एक न सुनी. उसने कहा कि आपको इस जगह से बाहर जाकर ऐसा करना चाहिए, न कि इस स्थान पर.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx

— BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022