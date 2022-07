Manu Gulati: सरकारी टीचर ने 3 घंटे तक बच्चों को पढ़ाया, फिर अंग्रेजी गाने पर क्लास में यूं मचाया धमाल

Delhi Government School Teacher Manu Gulati: दिल्ली की सरकारी स्कूल (Delhi Government School) में अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षक मनु गुलाटी (Manu Gulati) अब हजारों छात्रों की फेवरेट टीचर बन चुकी हैं. उन्हें फॉलो करने के लिए हजारों लोग उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल नजर रखते हैं. वह अक्सर कोई न कोई ऐसा वीडियो पोस्ट करती हैं जिसे देखकर आजकल के युवा छात्र प्रेरित होते हैं. पिछले कुछ महीनों से वह काफी सुर्खियों में हैं. उनके वीडियोज को देखकर लोग न सिर्फ आनंद उठाते हैं, बल्कि सीख भी मिलती है. हाल ही में, उन्होंने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वह क्लास में बच्चों के साथ अंग्रेजी गाने पर डांस करती हुई नजर आईं.

मनु गुलाटी ने बच्चों संग फिर किया डांस

जी हां, अंग्रेजी टीचर मनु गुलाटी (English Teacher Manu Gulati) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपनी छात्रों के साथ डांस करती हुई नजर आई. जैसा कि वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने बच्चों संग एक डील की कि वह छात्रों को तीन घंटे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही क्लास में मस्ती करेंगे. इस पर सभी स्टूडेंट्स तैयार हो गए और तीन घंटे तक पढ़ाई की और फिर आखिर में मनु गुलाटी मैम ने अंग्रेजी गाने पर सभी को डांस करने की परमिशन दी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया.

देखें वीडियो-

सरकारी स्कूल टीचर ने इस मस्ती से पहले रखी ये शर्त

सरकारी स्कूल की टीचर मनु गुलाटी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तीन घंटे तक पढ़ाई के बाद तीन मिनट की मस्ती. एक अच्छे डील के साथ ये काम पूरा हुआ.' इस कैप्शन के अलावा उन्होंने यह भी बताया कि किस गाने पर उन्होंने डांस की. नोरा और जैक का पॉपुलर सॉन्ग 'कम एंड लेट मी सेट यू फ्री' (Come and let me set you free) पर सभी ने डांस किया. यह पहली बार नहीं जब वह अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह मस्ती करती हुई दिखाई दी, इससे पहले भी वह क्लास में छात्रों के साथ डांस करके उनका मनोरंजन कर चुकी हैं. मनु गुलाटी के इंस्टाग्राम पर 18 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर