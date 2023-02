एक कदम भी आगे रखती महिला तो उड़ जाते चिथड़े, LIVE फुटेज देख कांप उठेगी रूह

Shocking News: कहते हैं कि अगर किस्मत अच्छी हो तो मौत भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता. कोई भी इंसान अगर अपने घर में है तो खुद को बेहद ही सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन एक महिला के लिए ऐसा नहीं था. जब वह घर में मौजूद थी तो उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि अगर वह अपने ही घर में एक कदम और आगे रखती तो शायद उसके चिथड़े उड़ जाते. लोग अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में सासाकी परिवार के चार सदस्य अब अपने हाल ही में खरीदे गए घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, जब रविवार की रात उनके लिविंग रूम में एक बड़ा पत्थर गिर गया.

घर में अचानक घुसा बड़ा पत्थर, बाल-बाल बची जान

यह घटना रात 11.45 बजे हुई जब लगभग 5 फीट ऊंचाई और चौड़ाई का एक बोल्डर उनके घर में आकर गिरा. जब बोल्डर घर के अंदर घुसा तो सीसीटीवी कैमरा में घटना रिकॉर्ड हो गया. बोल्डर दीवार को तोड़ने हुए एक बेडरूम से होते हुए उनके लिविंग रूम में घुसा. यह चौंकाने वाली घटना घर के कैमरे में कैद हो गई. भयानक फुटेज से पता चलता है कि कैसे देर रात टीवी देखने के लिए सोफे की ओर जा रही महिला कैरोलीन सासाकी की जान बाल-बाल बच गई.

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ

— Max Rodriguez (@maxrrrod) January 30, 2023