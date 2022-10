Matrimonial Ad: दुल्हन ने 'कंपनी के HR' को भी छोड़ा पीछे, दूल्हे की पढ़ाई-सैलरी-फैमिली होनी चाहिए ऐसी; देखें पूरी LIST

Matrimonial Ad Seeking Groom: एक वैवाहिक विज्ञापन (Matrimonial Ad) ने अपनी अजीब तरह की विशिष्ट आवश्यकताओं की सूची के साथ इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एक दुल्हन एक दूल्हे की तलाश कर रही है जो जून 1992 से पहले पैदा नहीं हुआ हो. इतना ही नहीं, दूल्हे की शैक्षणिक योग्यता पर भी इंटरनेट पर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है. विज्ञापन में बताया गया है कि दूल्हे के पास टियर-1 संस्थानों से डिग्री होनी चाहिए. दूल्हे के पास एमबीए, एमटेक, एमएस, या पीजीडीएम जैसी डिग्री होनी चाहिए और अगर वह शख्स एक इंजीनियर है तो उसके पास आईआईटी: बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर, और गुवाहाटी सहित टियर-1 कॉलेजों से डिग्री होनी चाहिए.

दुल्हन की डिमांड के सामने लोगों के छूटे पसीने

यदि किसी दूल्हे ने इंजीनियरिंग की है तो वह एनआईटी के कालीकट, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जालंधर, त्रिची, सूरतकल, वारंगल से होना चाहिए. जबकि आईआईटी करने वाला कैंडिडेट हैदराबाद, इलाहाबाद, दिल्ली, बैंगलोर से हो. वहीं, आईआईएससी बैंगलोर, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, डीटीयू, एनएसआईटी, और जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता) से हो. अगर आप MBA हैं, तो आपको 'IIM: अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ, कोझीकोड से होना जरूरी है. इस लिस्ट में कुछ और भी नाम शामिल हैं जैसे- FMS, IIFT, ISB, JBIMS, MDI, NITIE, SP जैन, SJMSOM, और XLR.

