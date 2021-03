नई दिल्‍ली: अक्‍सर लोग किसी बात का जवाब OK कहकर देते हैं. चाहे आपके दोस्‍त हों, ऑफिस में आपके बॉस हों या फिर कोई और, दो लेटर के इस शब्‍द का इस्‍तेमाल हम किसी से भी बातचीत के दौरान सबसे ज्‍यादा करते हैं. चाहे हम किसी से सहमत हों या असहमत हों. जब आपको ठीक है बोलना होता है या किसी बात पर सहमति जतानी होती है, तो आप OK कहते हैं. ये दो लेटर पूरे एक वाक्‍य जैसा काम करते हैं और आम बोलचाल की भाषा का शब्‍द बन गए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है क‍ि हममें से ज्‍यादातर लोग ये नहीं जानते कि OK का फुल फॉर्म क्‍या है. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर OK का मतलब क्‍या होता है.

182 साल पहले हुई थी OK की शुरुआत

OK अंग्रेजी भाषा के सबसे कॉमन वर्ड्स में से एक है. इसका इस्‍तेमाल एक्‍सेपटेंस, एग्रीमेंट, अप्रूवल जैसी कई बातों में किया जाता है. OK का मतलब है, 'Olla Kalla'. यह एक ग्रीक शब्‍द है, जिसका मतलब होता है All correct. OK शब्‍द का जन्‍म 182 साल पहले हुआ. इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी पत्रकार चार्ल्‍स गोर्डोन ग्रीन (Charles Gordon Greene) के दफ्तर से. साल 1839 में लेखक जानबूझकर शब्‍दों को बदल देते थे और प्‍लेफुल एब्रीविएशंस का इस्‍तेमाल करते थे. ठीक वैसे ही जैसे आज हम LOLZ, OMG, या NBD बोलते हैं. OK का इस्‍तेमाल सबसे पहले “Oll Korrect” के एब्रीविएशन के तौर पर किया गया. ये ग्रामर पर एक व्‍यंगात्‍मक लेख था और बोस्‍टन मॉर्निंग पोस्‍ट में साल 1839 में छपा था. इस ट्रेंड ने बाद में OW जैसे शब्‍द भी इस्‍तेमाल में आए. इसका मतलब भी "oll wright" या all right ही होता था.

अमेरिकी चुनाव से जुड़ा किस्‍सा

इसके बाद OK का इस्‍तेमाल इलेक्‍शन स्‍लोगन के तौर पर किया गया. साल 1840 में अमेरिकी राष्‍ट्रपति Martin Van Buren के री- इलेक्‍शन कैम्‍पेन में जब ओके शब्‍द का इस्‍तेमाल किया गया तो ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया. दरअसल, न्‍यूयॉर्क के किंडरहुक में पैदा हुए Van Buren का निकनेम Old Kinderhook" था. उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में "OK" का इस्‍तेमाल किया और पूरे देश में “OK Clubs” बनाए. इसके बाद ओके एक डबल मीनिंग वर्ड बन गया. Old Kinderhook भी और All Correct भी.

OK से जुड़े कुछ और फैक्‍ट्स

Huffpost की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले ये कहा जाता था कि OK मूल अमेरिकी भारतीय जनजाति Choctaw के शब्द okeh से आया है. यह भी दावा किया गया कि यह अफ्रीका की वोलोफ भाषा से लिया गया है. OK को लेकर कई अलग-अलग तर्क हैं. इसकी उत्‍पत्ति को लेकर विवाद हमेशा रहा है. इस रिपोर्ट में Smithsonian मैगजीन के एक आर्टिकल का जिक्र किया गया है जिसमें OK को लेकर जानकारी दी गई है.

Smithsonian मैगजीन के आर्टिकल के अनुसार, OK शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी. एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैसे OK शब्द ‘All Correct’ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह शब्द “Oll Korrect” कर दिया गया. जिसके बाद ये शब्द AC की जगह OK बन गया. इसके हिसाब से OK का मतलब होता है ‘All Correct’, जिसे “Oll Korrect” कर दिया गया. ये भी कहा जाता है कि सही शब्द Okay है और लोग गलत तरीके से OK का इस्तेमाल करते हैं.