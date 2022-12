Delhi Airport Congestion: दिल्ली एयरपोर्ट पर बेतहाशा भीड़ से यात्री हलकान, सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

Memes on Dehi Airport Congestion: दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल टी-3 पर भीड़ को काबू करने के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं. लोगों को फ्लाइट के चेक-इन के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है. एयरपोर्ट पर इस भीड़ की वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उनकी फ्लाइट तक मिस हो रही है. कोई सोशल मीडिया पर अपना अनुभव बता रहा है तो कोई दूसरे पैसेंजर्स से झगड़ा कर रहा है. कुछ अधिकारियों से मथापच्ची कर रहे हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'दिल्ली फिश मार्केट में आज की सुबह. पिछले 20 मिनट में दर्जन भर झगड़े हो चुके हैं.' कई लोग स्थिति को समझ भी रहे थे क्योंकि वह जानते हैं कि हॉलिडे के दिनों में लोग घूमने निकलते हैं और ऐसी भीड़ होना लाजमी है.

Man successfully came out of Delhi airport Terminal 3 pic.twitter.com/dyJGX9pucj

— Shweta Pandey (@iPandeyShweta) December 13, 2022