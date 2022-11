Earthquake: भूकंप के झटकों के बीच मीम्स से घिरा ट्विटर, एक से बढ़कर एक Meme देख छूट जाएगी हंसी!

Earthquake In Delhi NCR: दो दिनों के अंदर दिल्ली-NCR सहित यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इतनी जल्दी-जल्दी भूकंप के झटके (Tremors Of Earthquake) महसूस होना वाकई में चिंता का विषय है. दोनों भूकंप का केंद्र नेपाल ही था. भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स (Memes) शेयर किए जा रहे हैं.

भूकंप से कांपी दिल्ली

9 नवंबर को रात 1:57 मिनट पर भूकंप आया था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल (Richter Scale) पर 6.6 मापी गई थी. वहीं 12 नवंबर को भी शाम 7:57 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए और इस भूकंप की तीव्रता (Intensity) 5.4 मापी गई. बार-बार भूकंप के झटकों पर लोग मजाक करते दिखाई दिए.

Situation in Delhi-NCR these days pic.twitter.com/dm74qisQGy

लोगों ने शेयर किए मीम्स

सोशल मीडिया (Social Media) पर कई लोग एक से बढ़कर एक मीम्स शेयर करते नजर आए. कुछ लोग बॉलीवुड मूवीज के सीन्स के साथ मजेदार कैप्शन (Caption) लिखकर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लोगों को सरप्राइज करते दिखाई दिए. वहीं कुछ लोगों ने इसे मैच के साथ तो कुछ ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) के साथ जोड़कर देखा.

People running towards twitter to confirm wheather it's earthquake or not...#earthquake #delhincr pic.twitter.com/SA2r2T8eve

