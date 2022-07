बॉयफ्रेंड से मिलने गई इस मॉडल ने रेस्टोरेंट में खर्च किये 46,000 हजार रुपये, जानें खाने में ऐसा क्या मंगवाया

Kim Kardashian Meet Her Boyfriend In Australia: मॉडल किम कार्दशियन (Kim Kardashian) हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड पीट डेविडसन (Pete Davidson) से मिलने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किम इस हश-हश ट्रिप (Hush-Hush Trip) के लिए ग्रिड से दूर रहना चाहती थीं. माना जा रहा है कि किम ने ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में दावत दी थी, जिसमें 576 डॉलर या लगभग 46,000 रुपये का बिल आया था. इटली के एक रेस्टोरेंट में एक वेटर ने दावा किया कि उसने किम और उसके साथियों की सर्विस की. कैलम मैककेन ने रेस्टोरेंट में किम कार्दशियन और कंपनी द्वारा भारी बिल का खुलासा करते हुए, सोशल मीडिया पर किस्सा साझा किया.

किम ने रेस्टोरेंट में मंगवाया 46 हजार रुपए का खाना

कैलम ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'आज काम पर किम के का ऑर्डर लिया. हैवी टिप के लिए धन्यवाद.' इसके बाद उन्होंने बिल की तस्वीर शेयर की. बिल को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'अभी-अभी काम खत्म किया और जाहिर तौर पर किम के प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है. ये रहा उसका बिल.' अन्य चीजों के अलावा ब्रूसचेट्टा, मार्गेरिटा पिज्जा, लसग्ने, चॉकलेट टॉर्टे, रुकोला, कैप्रिस सैलेड जैसे व्यंजन देख सकते हैं. सभी खानों की बिलिंग के बाद लिस्टेड कुल राशि 576 डॉलर हुई.

This is @KimKardashian‘s Resturant Bill in #Australia x Boyfriend #PeteDavidson #KimKardashian pic.twitter.com/aAqUKOdJRU

— Kim Kardashian Fashion (@KimKardashianGT) July 20, 2022