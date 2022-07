स्मार्टफोन पर बंदरों ने किया सोशल मीडिया का यूज, स्क्रीन पर यूं फेरे हाथ; Video देख लोग बोले- ये हमारे पूर्वज हैं

Monkeys Using Social Media On The Smartphone: इंसानों और बंदरों में कई समानताएं हैं. आज की दुनिया में जहां इंसान धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक को अपना रहा है, वहीं ऐसा लगता है कि बंदर भी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. उदाहरण के लिए बंदरों के एक समूह को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है. स्मार्टफोन को देखने के बाद सभी बंदर थोड़े हैरान-परेशान नजर आए. सामने बैठे एक बंदर ने तो अपनी अंगुलियां स्क्रीन पर फेरी. सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर सभी की निगाहें वहीं पर टिकी रह गई. एक बंदर तो बगल में आकर बैठ गया और देखने लगा कि आखिर छोटी सी स्क्रीन पर क्या हो रहा है. यह अब जमकर वायरल हो रहा है.

बंदरों पर छाया स्मार्टफोन का खुमार

वायरल हो रहे वीडियो में बंदर स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख रहे हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं. ट्विटर पर साझा किया गया वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हालांकि, यह क्लिप पिछले साल शेयर किया गया था लेकिन यह अब फिर से सामने आया है. इंटरनेट पर यूजर्स ने जैसे ही वीडियो देखा तो लोग टूट पड़े. इस क्लिप को 177,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और लगभग 4,100 लाइक्स मिल चुके हैं.

स्क्रीन को बेहद ही उत्सुकता के साथ देख रहे बंदर

वीडियो के शुरुआत में एक आदमी स्मार्टफोन पकड़े हुए दिखाई देता है जबकि दो बंदर उसमें तल्लीन दिखाई देते हैं. सभी स्क्रीन को बेहद ही उत्सुकता के साथ देख रहे और आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं. कुछ ही सेकेंड बाद बंदरों में से एक फोन पकड़ लेता है और स्क्रीन को दिलचस्प तरीके से स्क्रॉल करना शुरू कर देता है. एक छोटा बंदर बड़े बंदर को अपना ध्यान आकर्षित करने और उसे गैजेट से हटाने के लिए स्मार्टफोन अपनी तरफ खींचता है.

लोगों ने कुछ इस तरह से दिए रिएक्शन

वीडियो को एक मजेदार कैप्शन दिया गया है. कैप्शन में लिखा, 'तो ये है सोशल मीडिया का क्रेज.' इस वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है. जबकि कुछ यूजर्स ने वीडियो को क्यूट कहा. अन्य ने यह कहा कि बंदर भी स्मार्टफोन के आदी हैं.

