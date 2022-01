कीचड़ में खेल रहे बच्चों को पीटने आई थी मम्मी, खुद गिर गई धड़ाम; देखें मजेदार Video

Funny Video: बच्चों को सड़क पर भरे पानी या कीचड़ में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है. हम सबने अपने आस-पास ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे. हमने यह भी देखा होगा कि जब बच्चा कीचड़ में खेलकर घर आता है तो उसकी मम्मी उसकी जमकर पिटाई करती हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में सबसे मजेदार चीज यह है कि बच्चे जब कीचड़ में खेल रहे होते हैं, तो उनकी मम्मी उन्हें पीटने के लिए आती है लेकिन वह खुद उस कीचड़ में धड़ाम से गिर जाती है. वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है. इस वीडियो को देखकर आप यकीनन हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे इस वीडियो में दो बच्चे कीचड़ वाले पानी में खेलते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कीचड़ वाले गंदे पानी में दो बच्चे उछल-उछलकर खेल रहे हैं. इसी दौरान उनकी मां भागी-भागी आती है, जिससे वह अपने बच्चों को डांट-डपट कर वहां से ले जाए. इसी दौरान मम्मी का पैर फिसलता है और वह धड़ाम से पानी में गिर जाती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कीचड़ भरे पानी में गिरने से मम्मी का पूरा कपड़ा खराब हो जाता है. देखें वीडियो-

Mommy showing the kids how it’s done.. pic.twitter.com/hNGWaoHYsF

— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 7, 2022