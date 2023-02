बूढ़ी मां रोज दिया करती थी रोटी, बीमार पड़ी तो घर में घुस आया लंगूर; यूं लगा लिया गले

Old Lady Viral Video: कहते हैं कि जो हमें रोज रोटी देता है, हम उनका हमेशा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके दुख में हम हमेशा साथ खड़े रहे. चाहे इंसान हो या फिर जानवर, जो लोग उनकी केयर करते हैं वह हमेशा साथ होते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. एक लंगूर जिसे एक बुजुर्ग महिला रोज खाने के लिए रोटी दिया करती थी, उसके बीमार होने पर लंगूर बेहद ही परेशान हो गया और उससे मिलने के लिए आया. कुछ ही सेकेंड के वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया.

बूढ़ी मां घर में आकर लगने लगा गले

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला बेड पर लेटी हुई है और उसके बगल एक लंगूर आकर बैठ गया. उसके आस-पास कुछ लोग आकर खड़े भी हुए हैं. कभी वह बूढ़ी अम्मा के पेट पर चढ़ जाता तो कभी सिर पकड़ लेता. कई बार तो उसने बुजुर्ग मां को गले भी लगा लिया. फिलहाल, इस वीडियो को ट्विटर पर @ravikarkara नाम के हैंडल द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, "यह बूढ़ी मां लंगूर को रोज सुबह रोटी दिया करती थी, बीमारी होने के कारण दो दिन से रोटी नहीं दे पा रही थी तो लंगूर खुद उनका हाल जानने उनके पास आया."

This old mother used to give bread to the Gray langurs, also called Hanuman langurs every morning, due to illness, she could not give bread for two days, so the langur himself came to her to know about her condition.https://t.co/OCNGx08Cpb pic.twitter.com/kmTmO3Nm6x

