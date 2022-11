Temjen Imna Along: नागालैंड के मंत्री का नया डांस वायरल, बोले- दो स्टेप हमने भी लगा दिया

Nagaland Minister Temjen Imna Along Dance: सोशल मीडिया पर वैसे तो डांस के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं लेकिन हाल ही में नागालैंड के मंत्री का एक क्यूट डांस वीडियो वायरल हुआ है. यह वीडियो और किसी का नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चित नागालैंड के उच्च शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना का है.

मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिया

दरअसल, सोशल मीडिया पर नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग के द्वारा पोस्ट किए गए कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. इसी कड़ी में उन्होंने डांस का यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो जी की बेटी की शादी में मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिया. वीडियो में दिख रहा है कि तेमजेन इम्ना अलॉन्ग कुछ लोगों के साथ डांस कर रहे हैं.

मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया

हालांकि यह वीडियो को काफी दूर से किसी ने मोबाइल में कैमरे में कैद किया है लेकिन जब मंत्री ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो यह जमकर वायरल हो गया. लोग इस पर काफी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मैं तो इनके वीडियोज देखने के लिए कई बार इंतजार करता रहता हूं क्योंकि यह बहुत ही क्यूट हैं.

सोशल मीडिया सेंसेशन हैं मंत्री

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. सबसे पहले उन्होंने अपनी छोटी आंखें और खुद के सिंगल होने का मजाक उड़ाते हुए वीडियोज शेयर किए थे. इसके बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया था. अब फिलहाल उनका यह नया डांस वीडियो वायरल हो रहा है.

माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो जी, की बेटी के शादी में मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिया pic.twitter.com/QjtecDGxjD

— Temjen Imna Along (@AlongImna) November 13, 2022