Hairstyle: सिर के बालों के साथ की ऐसी कलाकारी, जिसने भी देखा मुंह से निकला 'WOW'!

Social Media Viral Video: जब भी आप अपने बालों को कटवाने (Haircut) के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में भी कई सारे स्टाइल्स आते होंगे. लेकिन इनमें से किसी एक को चुनना वाकई में काफी मुश्किल है. आपने कई बार अपने बालों पर अलग-अलग स्टाइल (Hairstyle) करवाए होंगे लेकिन इस तरह का स्टाइल शायद ही आपने कभी कराया होगा. इस वीडियो में दिख रहे बार्बर (Barber) के हाथों की सफाई और कला में परफेक्शन, तारीफ के काबिल है. बहुत से लोग तो ऐसा हेयरस्टाइल देखकर हक्के-बक्के रह गए.

बनाया अजब-गजब स्टाइल

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नाई के हाथ में एक कंघी और एक कैंची (Scissor) है. कैमरे के फोकस में कस्टमर के सिर के पीछे का हिस्सा दिख रहा है. आपको यकीन नहीं होगा कि इस शख्स (Customer) के बालों में एक घोड़े को देखा जा सकता है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

When you can't decide your hairstyle and leave it to the barber pic.twitter.com/xQKrzREOM5

— nftbadger (@nftbadger) July 29, 2022