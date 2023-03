इस देश में मिली क्रॉकरोच की नई प्रजाति, जानें आखिर नाम क्यों रखा गया POKEMON

सिंगापुर में मिली क्रॉकरोच की नई प्रजाति

कई वर्षों तक गहन अध्ययन करने के बाद ली कोंग चियान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के एंटोमोलॉजिस्ट फू माओशेंग और यूपीएलबी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के क्रिस्टियन लुकानास ने खोज की. इसके अतिरिक्त, इस जोड़ी ने यह देखा कि नई प्रजातियों को एक विशिष्ट नाम मिला है. डॉ. माओशेंग ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी खोज का नाम पोकेमॉन के नाम पर रखा क्योंकि वह एनीमे सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं.

A new delicate epigean Nocticola has been described and also serves as the first record of this genus from Singapore.@IpisLord and I have named it after the #Pokemon Pheromosa, with specimens in @lkcnhm pic.twitter.com/KiUJZUFYtZ

