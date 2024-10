ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना... कुत्ता घुमाने को लेकर बूढ़े अंकल-आंटी से भिड़ी लड़कियां, फुटेज वायरल

Noida Residential Complex Fight: नोएडा के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में दो लड़कियों और एक बुजुर्ग दंपति के बीच टकराव की घटना सामने आई है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब बुजुर्ग दंपति और दो लड़कियों के बीच पालतू कुत्ते को लेकर कहासुनी हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक लड़की बुजुर्ग दंपति को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही है. नोएडा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है. रिपोर्ट के अनुसार, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब बुजुर्ग दंपति ने लड़कियों को कहा कि वे अपने कुत्ते को पट्टे में बांधें.

लड़की ने बुजुर्ग दंपति को मारा थप्पड़

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं बुजुर्ग दंपति के साथ बहस कर रही हैं. कुछ ही समय बाद एक महिला कहती है, “मैं बहुत कुछ कर सकती हूं. ऐसे थप्पड़ मारूंगी न” और फिर वह बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मार देती है. यह घटना देखकर आसपास के निवासी हैरान रह जाते हैं. एक आदमी बार-बार कहता है, “ओह माय गॉड!” जबकि एक अन्य व्यक्ति पूछता है, “तुम क्या कर रही हो?” लड़की यहां तक नहीं रुकी. उसने बुजुर्ग पुरुष को भी थप्पड़ मारा. कैमरे के पीछे खड़ा व्यक्ति उसकी इस हरकत पर सवाल उठाते हुए कहता है, “तुमने उसे कैसे मारा?” और वह पास में मौजूद अन्य निवासियों से मदद मांगता है.

Kalesh b/w a Old-Age Couple and Two girls Inside Society over walking the dog inside society (Girls raised their hands on elderly couple and beat them up, Seeing the couple being beaten up, people from the society gathered) Noida UP pic.twitter.com/yXrrSFZbsi

— Ghar Ke Kalesh 2.0 (@gharkekalesh2) October 25, 2024