Ola के CEO आखिर यंग लोगों को कुर्ता पहनने को क्यों कह रहे हैं? वजह है बेहद खास

Ola CEO Bhavish Aggarwal: ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने हाल ही में पारंपरिक भारतीय कपड़ों खासकर कुर्ते के लिए अपने प्यार का इजहार किया और युवा भारतीय पुरुषों से इस पोशाक को अपनाने का आग्रह किया. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने सिलाई के लिहाज से बनाए गए कपड़ों की खूबसूरती के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे चुनाव सांस्कृतिक भव्यता और आरामदायक फैशन शैली को दर्शाता है. गौरतलब है कि कुर्ता एक ढीली कॉलर वाली शर्ट की तरह होती है, जिसे साउथ एशिया के कई क्षेत्रों में पहना जाता है, और अब दुनिया भर में भी पहना जाता है.

ओला के CEO भाविश अग्रवाल का कहना है कि वो खुद ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों में कुर्ता पहनते हैं. उनका मानना है कि ये भारतीय CEO की एक अलग छवि पेश करता है. वो कहते हैं कि कुर्ता पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ये भारतीय परंपरा के अनुसार भी फैशन का एक शानदार तरीका है. उनकी राय में कुर्ता बहुत ही सुंदर पोशाक है और सभी भारतीय CEO, खासकर युवा टेक लीडर्स को कुर्ता पहनना चाहिए.

It's time to make the kurta cool again. Jab dil se Indian, toh poshak kyun western?

I hope like me, more young minds embrace the Indian attire and the importance of owning our own data. @bhash

Tech-Colonialism nahi chalega#makekurtacoolagain https://t.co/6XLWP56FuV pic.twitter.com/gUWR46tSqo

