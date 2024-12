2 गोल्ड, 11 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज.. ओलंपियन क्यों ओला कैब चलाने को मजबूर? हालत देख रह जाएंगे हैरान

Ola driver Olympic champion: भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है, और हम जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़े देश हैं. दुनिया के कई देशों की आबादी हमारे एक प्रदेश में रहने वाले लोगों से भी कम है. भारत एक विशाल देश है, जिसमें ढेर सारे संसाधन और टैलेंट मौजूद हैं. हर व्यक्ति के पास कोई न कोई खासियत होती है. फिर भी, ओलंपिक जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हम केवल एक गोल्ड और एक सिल्वर के लिए तरह जाता हैं.

इसका कारण यह है कि एशिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता. कुछ पावरफुल खिलाड़ी और कोच अपनी जुगत से बड़े प्रतियोगिताओं में पहुंच पाते हैं, जबकि असली टैलेंट स्पॉन्सर नहीं मिलने की वजह से पीछे रह जाता है. खेलों के लिए खुद के पैसे खर्च करने की वजह से इनकी आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है. हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

कैब ड्राइवर ओलंपियन में 16 पदक

मुंबई के एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया सेलेब्रिटी आर्यन सिंह कुशवाह ने X पर ओला ड्राइवर पराग पाटिल के बारे में जानकारी शेयर की है. पराग पाटिल कोई साधारण शख्स नहीं हैं, बल्कि वे एक ओलंपियन लॉन्ग जंप एथलीट हैं. उन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से भाग लेते हुए 16 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं. एशिया कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में उन्होंने ये पदक जीते. हालांकि, स्पॉन्सर न मिलने की वजह से उनका खेल करियर आगे नहीं बढ़ सका. अब उन्हें परिवार का खर्च चलाने के लिए ओला कैब चलानी पड़ रही है.

My Ola driver is an Olympian.

Meet Parag Patil (@AthletePatil):

2nd in Asia in Triple Jump.

3rd in Asia in Long Jump.

Each time he has represented India internationally, he has never returned without a medal.

2 golds, 11 silvers, 3 bronze.

Yet he has no sponsors and just… pic.twitter.com/UBdWuqY7sA

— aaryan (@aaryankushwahh) December 28, 2024