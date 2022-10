Speed Boat: स्पीड बोट के आगे बैठी थे महिला, अचानक आ गई समंदर की लहर और फिर...

Old Woman Fell Down From Speed Boat: लोग एडवेंचर करने खूब जाते हैं और इसके लिए वे कई बार किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक बुजुर्ग महिला को स्पीड बोट के आगे वाले हिस्से पर बैठकर एडवेंचर करना काफी महंगा पड़ गया. यह सब तब हुआ जब महिला वहां बैठी हुई थी और अचानक तेजी से समंदर की लहरें स्पीड बोट के अगले हिस्से से आकर टकरा गई.

दरअसल, इस घटना का वीडियो कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यूरोप के किसी शहर का है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि यह वीडियो कबका है. वीडियो में दिख रहा है कि समुद्र के अंदर एक स्पीड बोट दिखाई दे रही है है और इसे एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा है. इस दौरान एक बुजुर्ग महिला आगे बैठकर लहरों का मजा ले रही है.

इसी बीच नाव चलते-चलते जैसे ही तेज लहरों के बीच अटकती है, वैसे ही उसमें ज्यादा ही उछाल आने लगता है. कई बार ऐसा होता है कि महिला गिरने से बच जाती है, लेकिन तीसरी बार उछाल कुछ ज्यादा ही हो जाती है और वो बोट के अंदर ही गिर जाती है. अंत में बुजुर्ग शख्स नाव रोकता है.

गनीमत इस बात की रही कि महिला उछलकर समुद्र के अंदर नहीं गिरी. अगर ऐसा होता तो उसकी जान पर आफत बन जाती. बता दें कि समंदर में तेज लहरों में संभालकर बोटिंग करनी पड़ती है नहीं तो अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है. फिलहाल महिला बच गई और इसका वीडियो वायरल हो गया. लोग इस प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

When you know divorce is going to be so expensivepic.twitter.com/lKlpsjRU8H

— Lo+Viral (@TheBest_Viral) October 28, 2022