हैरान कर देने वाली खबर! मिला 160 साल पुराना पानी, स्वाद में है कुछ ऐसा

नई दिल्ली: हाल ही में खबर आई है की दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया है. बताया जा रहा है ये पानी 160 करोड़ साल पुराना है. इसकी खोज टोरंटो यूनिवर्सिटी के आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री की भू-रसायनविद ने की है और यह पानी कनाडा साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है.

When Barbara Sherwood Lollar sent water samples to a colleague for testing, she knew this was no ordinary water. Tests pegged the mean age of the samples, from a mine north of Timmins, Ont., at 1.6 billion years old—the oldest ever found on Earth. https://t.co/KgaYC60GW8

