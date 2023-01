भारत की ओर से खेल चुकी ये खिलाड़ी अब है Zomato की डिलीवरी एजेंट, घर-घर पहुंचाती है खाना

Viral News: ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहां स्टार एथलीटों को अपना परिवार चलाने के लिए घरेलू काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. कुछ मामलों में एथलीटों को सरकारी सहायता मिली, लेकिन ज्यादातर को अपने सपनों को छोड़ देना पड़ा और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े. ऐसी ही कहानी है पोलामी अधिकारी की, जो एक फुटबॉलर थीं औऱ कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

ट्विटर पर शेयर किया गया पौलामी का खाना डिलीवर करने का एक वीडियो वायरल हो गया है. क्लिप में पोलामी को Zomato की टी-शर्ट पहने देखा जा सकता है. वह वीडियो में अपनी बदकिस्मती बताती हैं. कोलकाता के बेहाला इलाके के शिब्रमपुर की रहने वालीं पौलमी वर्तमान में चारुचंद्र कॉलेज में पढ़ रही हैं. वह वीडियो में बताती हैं कि कैसे उन्होंने अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जर्मनी, यूके, श्रीलंका और कई अन्य स्थानों की यात्रा की है.

She is Polami Adhikary a football player who has represented India at the international level. Today she has to support her family as an online food delivery person. #football pic.twitter.com/pGnJ0QOUEg

