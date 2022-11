Optical Illusion: इन टॉफियों के बीच छिपी है एक छिपकली, ढूंढ ले गए तो मिलेगा इनाम!

Find The Gecko in the Photo: सोशल मीडिया पर कई तरह की मजेदार फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं. ऑप्टिकल इल्यूजन की खूबी यह है कि हमारी आंखों और दिमाग के साथ धोखा देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसी तस्वीरें हमें विश्वास दिलाती हैं कि जो हम देखते हैं वही सच्चाई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें टॉफियां दिख रही हैं. इसमें ढूंढना है कि छिपकली कहां छिपी हुई है.

दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है

दरअसल, यह एक ऐसी तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि सामने बहुत सारी टॉफियां बिखरी हुई पड़ी हैं. इन्हीं टॉफियों के बीच एक छिपकली भी छिपी हुई है. तस्वीर में इसी छिपकली को ढूंढकर बताना है कि वह कहां है. ऑप्टिकल इल्यूजन की यह तस्वीर दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है. इतना ही नहीं ऑप्टिकल इल्यूजन वैज्ञानिकों को यह समझने में भी मदद करते हैं कि किसी तस्वीर के बारे में बातचीत करते समय हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है.

जवाब बता ले जाते हैं तो जीनियस

इस तस्वीर की मजेदार बात यह है कि यह छिपकली एकदम से नहीं दिख रही है. तस्वीर में दिख रहा है कि पानी की बोतलों और कुछ स्नैक्स के बीच टॉफियां पड़ी हुई हैं. लेकिन तमाम टॉफियों के बीच इसमें अचानक से वह छिपकली नहीं दिख रही है. लेकिन अगर आप यह छिपकली ढूंढ़ ले गए तो जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि छिपकली कहां है.

जानिए क्या है सही जवाब

असल में इस तस्वीर में यह छिपकली ऊपर की तरफ दिख रही है. सच तो यह है कि छिपकली का सिर्फ चेहरा ही दिख रहा है. बाएं साइड ऊपर जहां पानी की दोनों बोतलें रखी हुई हैं उसके थोड़ा दाएं एक पीली कलर की टॉफी पड़ी हुई है, ठीक उसी के नीचे से यह छिपकली बाहर झांक रही है. छिपकली को तस्वीर के साथ ऐसे सेट किया गया जैसे दिखे ही ना लेकिन ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि छिपकली कहां है.

