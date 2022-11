Optical Illusion: इस टूटे-फूटे घर में छिपा है गणित का एक नंबर, दिख जाए तो आपका दिमाग है तेज

Find the Numeric in the Photo: सोशल मीडिया पर कई तरह की मजेदार फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं. ऑप्टिकल इल्यूजन की खूबी यह है कि हमारी आंखों और दिमाग के साथ धोखा देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसी तस्वीरें हमें विश्वास दिलाती हैं कि जो हम देखते हैं वही सच्चाई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक गणित का नंबर दिख रहा है और इसमें ढूंढना है कि यह कहां है.

दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है

दरअसल, यह एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर लग रहा है कि सामने घर के एक रूम की टूटी फूटी स्थिति है. इसमें बहुत सारे सामान इधर उधर टूटे पड़े हैं. ऐसा लग रहा है कि इस रूम में आग भी लगी हुई थी. इसी बीच गणित का एक नंबर बना हुआ दिख रहा है. तस्वीर में इसी नंबर को ढूंढकर बताना है कि वह कहां है. ऑप्टिकल इल्यूजन की यह तस्वीर दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है.

जवाब बता ले जाते हैं तो जीनियस

इस तस्वीर की मजेदार बात यह है कि यह नंबर एकदम से नहीं दिख रहा है. तस्वीर में दिख रहा है कि रूम की खिड़कियां टूटी हुई हैं और कांच के सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं. लेकिन तमाम चीजों के बीच इसमें अचानक से वह नंबर नहीं दिख रहा है. लेकिन अगर आप यह नंबर ढूंढ़ ले गए तो जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि नंबर कहां है.

जानिए क्या है सही जवाब

असल में इस तस्वीर में जो रूम दिख रहा है उसके बाहर और सामने वाली खिड़की भी टूटी हुई हुई है. इसके कांच भी गायब है. इसमें ऊपर दाहिने तरफ से दूसरे नंबर वाले कोष्टक में गणित का चार नंबर बना हुआ दिख रहा है. अब यह इस आग लगने वाली दुर्घटना में बन गया या इसे बाद में बनाया गया लेकिन गणित का यह चार नंबर आसानी से दिख रहा है.

