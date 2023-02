पेरिस की गलियों में विदेशी लड़के ने PAK लड़की के लिए गाया 'लता दीदी' का ये गाना, जीत लिया दिल

Paris Boy Sings Lata Mangeshkar Song: लता मंगेशकर आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं हैं लेकिन उनके अमरगीत हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे. सोशल मीडिया पर आज भी लता दीदी के ऐसे ऐसे गीत वायरल हो जाते हैं, जो पल भर में लोगों को दीवाना बना देते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का पेरिस की गलियों में पाकिस्तानी लड़की के लिए एक गाना गाता हुआ नजर आ रहा है.

लड़के ने स्ट्रीट में खड़े होकर यह गीत गाया

दरअसल इस वीडियो को एक पाकिस्तानी लड़की ने ट्विटर पर शेयर किया है. यह लड़की बहुत पेरिस में उस समय मौजूद थे जब लड़के ने स्ट्रीट में खड़े होकर यह गीत गाया है. लड़की ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इस शख्स ने मुझसे पूछा कि मैं कहां से हूं. मैंने बताया पाकिस्तान से और उसने ओपेरा गार्नियर पेरिस के सामने ये गाना गाना शुरू कर दिया.

सुपरहिट गीत 'अजीब दास्तां है ये'

वीडियो में दिख रहा है कि लड़के के हाथ में एक गिटार है और वह उसी से इस गाने की धुन निकालना है. साथ ही अपनी आवाज में लता जी का सुपरहिट गीत 'अजीब दास्तां है ये' को गा रहा है. लड़के के गाने को सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और उसका गाना सुनने लगे. इधर जैसे ही यह गीत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग इस लड़के और लड़की को धन्यवाद देने लगे.

इंटरनेट पर वायरल हो गया

कई यूजर्स ने इस बात का अभी धन्यवाद दिया कि उन्होंने लता दीदी को याद किया. बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की ही एक लड़की लता जी का एक और सुपरहिट गीत 'मेरा दिल ये पुकारे आजा' को गाकर रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी. फिलहाल तो पेरिस का यह लड़का एक और गाने को गाकर इंटरनेट पर वायरल हो गया.

This guy asked me where I am from. I told from Pakistan and he started singing this in front of opera garnier Paris pic.twitter.com/MXKyK5du23

— Maheera Ghani (@MaheeraGhani) January 28, 2023