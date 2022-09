Railway Station: चलती ट्रेन और स्टेशन के बीच गिरा यात्री, फिर देवदूत बनकर पहुंचे RPF के जवान

Passenger Fall Down on Plateform: रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उससे पहले ही कई यात्री उस पर चढ़ना चाहते हैं और रुकने से पहले जल्दबाजी में कई यात्री उतर भी रहे होते हैं. लेकिन ऐसी हरकत कई बार जान को जोखिम में डाल देती है. ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है जहां एक शख्स स्टेशन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया. लेकिन गनीमत यह रही कि आरपीएफ के जवानों ने उसे बचा लिया.

कोयंबटूर रेलवे स्टेशन की घटना

दरअसल, यह घटना तमिलनाडु के कोयंबटूर रेलवे स्टेशन की है. इसका एक सीसीटीवी वीडियो खुद आरपीएफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है. इसमें लिखा गया है कि वीरता और साहस की एक और कहानी! आरपीएफ एएसआई अरुणजीत और लेडी एचसी पीपी मिनी ने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए, कोयंबटूर स्टेशन पर एक यात्री को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस जाने पर वापस प्लेटफॉर्म पर खींच लिया.

चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया

वीडियो में दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चल ही रही है और वह यात्री अचानक बीच में गिर गया. जानकारी के मुताबिक यह सेलम जिले के मेट्टूर का रहने वाला है और इसका नाम शिव कुमार है. इस शख्स ने कोयंबटूर जंक्शन पर चलती ट्रेन कन्नूर-यशवंतपुर एक्सप्रेस से उतरने का प्रयास किया था। लेकिन वह संतुलन खो बैठा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाई में गिर गया।

इसके बाद तत्काल वहां आसपास मौजूद आरपीएफ के कुछ जवान उसे बचाने देवदूत की तरह उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आंशिक रूप से घायल यात्री को इलाज के लिए कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज और ले जाया गया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Yet another story of Bravery and Courage !#Everydayheroes RPF ASI Arunjit & Lady HC P.P. Mini in utter disregard to their own safety,went beyond their call of duty to pull out a passenger back to platform when he got stuck in the gap between platform and train at Coimbatore stn. pic.twitter.com/thwVTt01kg

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) September 23, 2022