मरीज 5000KM दूर, डॉक्टर ने भी फिर कर डाली लंग ट्यूमर की सर्जरी; जानिए कैसे

Lung Tumor Surgery: चीन के एक डॉक्टर ने 5,000 किमी दूर एक मरीज की सर्जरी की. बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सालों के रिसर्ज का यूज करते हुए डॉक्टरों के एक ग्रुप ने अपनी टीम के एक सदस्य को शंघाई स्थित इक्विप्मेंट का यूज करके एक घंटे के भीतर रोगी के फेफड़े के ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाने में सक्षम बनाया. इस सर्जरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ग्लोबली ध्यान आकर्षित कर रहा है. बताया जाता है कि यह मेडिकल प्रॉसेस 13 जुलाई को हुई थी.

एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "चीन में एक सर्जन ने 5000 किमी दूर रहकर एक मरीज का फेफड़े का ट्यूमर सफलतापूर्वक हटा दिया. डॉक्टर ने शंघाई में अपने ऑफिस से दूर से मशीन को संचालित किया, जबकि मरीज देश के दूसरी तरफ काशगर में था." व्यक्ति ने यह भी बताया कि पूरी प्रक्रिया केवल एक घंटे में पूरी हो गई. 2 अगस्त को शेयर किए गए वीडियो को 1.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया है.

A surgeon in China successfully removed a lung tumor from a patient while being 5000 km away. The doctor operated the machine remotely from his office in Shanghai, while the patient was in Kashgar, located on the opposite side of the country. The entire operation was completed in… pic.twitter.com/8VQrpnvtS0

