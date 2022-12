Peacock get Pregnant: मोर के आंसू पीकर नहीं, इस तरह गर्भवती होती है मोरनी; एक तस्वीर ने सुलझा दी पूरी पहेली

Peacock reproduction: मोर को देश के 'राष्ट्रीय पक्षी' का दर्जा मिला हुआ है. इसके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. अगर कोई शख्स इसका शिकार करते पकड़ा जाता है तो उसके लिए तीन से लेकर सात साल की सजा का प्रावधान है. मोरनी के गर्भधारण को लेकर कई लोगों ने तरह-तरह की मिथक भरी कहानियां सुनाई हैं. इस पर कई आमजनों ने यकीन भी कर लिया क्योंकि बिना सिर पैर की बात करने वालों में कुछ जानी-मानी हस्तियों का नाम भी शामिल था. किसी ने कहा मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता है तो मोरनी गर्भवती हो जाती है. मोर-मोरनी के संबंध बनाने को लेकर किसी ने कहा कि मोरनी अंडे नहीं देती है. कुछ लोगों ने मानना है कि मोर-मोरनी शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है. इसे आज समझने की कोशिश करेंगे.

In 1860, Charles Darwin wrote that "The sight of a feather in a peacock's tail makes me sick." How could such a cumbersome, seemingly pointless trait evolve? His eventual answer: The tail isn't a survival tool; it's a mating ornament, shaped by the peahen's mate preferences. pic.twitter.com/8zNLC06KfD

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) September 13, 2021