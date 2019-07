सावन के महीने में साड़ी से सजा ट्विटर, #SareeTwitter पर प्रियंका ने शेयर की खास तस्वीर

नई दिल्लीः सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर कब क्या और कैसे ट्रेडिंग हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. ट्रेडिंग कु भी हो लेकिन उसकी चमक हर जगह दिखाई देती है. सावन के महीने में ट्विटर पर #SareeTwitter ट्रेडिंग हो गया है. इस ट्रेंड के बाद भारतीय महिलाएं अलग-अलग साड़ी के पोज में अपनी तस्वीरों को शेयर कर रही हैं. बीते दो दिनों से ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चला है #SareeTwitter, जिसमें महिलाएं साड़ी में अपनी तस्वीर साझा कर रही हैं. इसी ट्रेंड में अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ गई हैं.

प्रियंका ने शेयर की शादी की तस्वीर

प्रियंका गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज एक तस्वीर शेयर की गई है. इस तस्वीर में प्रियंका एक हल्के नारंगी गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. प्रियंका की ये तस्वीर उनकी शादी के दिन की है. इस फोटो को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, ’22 साल पहले मेरी शादी की सुबह पूजा की तस्वीर’. इसी के साथ उन्होंने #SareeTwitter का भी इस्तेमाल किया.

Morning puja on the day of my wedding (22 years ago!) #SareeTwitter pic.twitter.com/EdwzGAP3Wt — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 17, 2019

देखिए किसने क्या किया शेयर

It's so beautiful to see so many ladies and a few men participate in #SareeTwitter Here's one of my favourites #Paithani Kudos to all our weavers for keeping this priceless tradition alive pic.twitter.com/zWHub1q7yR — Renuka Shahane (@renukash) July 16, 2019

विदेशियों पर भी छाया खुमार

So I hear we are celebrating #SareeTwitter today I’m always ready for some #sareeswag #sareelove , but how did it start today? pic.twitter.com/CqO52DQ5IO — Maya Kadosh (@MayaKadosh) July 16, 2019

ये सबसे शानदार तस्वीर है

Best Pic of #SareeTwitter

In 1936 Pilot Sarla Thakral Wore Saree and Flew Gypsy Moth Aircraft.@SwetaSinghAT pic.twitter.com/TRa0aj5clP — Anita Chauhan (@anita_chauhan80) July 16, 2019

बिटिया रानी बहुत ही प्यारी लग रही है

तो सोच क्या रहे हैं आप भी साड़ी की कोई तस्वीर उठाइए और शेयर कीजिए.